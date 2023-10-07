亞運棒球金牌戰今晚18時開打，擋在南韓4連霸面前的最後一支勁旅就是中華隊，南韓總教練柳仲逸對《韓聯社》說：「我們要做好準備，我們不會被打敗兩次。」中華隊預賽4比0完封南韓，不過南韓還有未出鞘的王牌投手郭斌，他因為背傷初癒，整個亞運還沒有上陣。

柳仲逸說：「郭斌原本會在此戰出場（對戰大陸），結果後面幾局我們領先幅度愈來愈大，我們決定留著他，他將會在明天登板（7日金牌戰）。」中華隊預賽靠著左投林昱珉大發神威，柳仲逸表示會做足準備，不要再讓林昱珉打敗他們。

南韓棒球隊在亞運稱霸13年了，2010年廣州亞運，南韓9比3戰勝衛冕軍中華隊，奪走冠軍王座。2014年仁川亞運，成為地主兼衛冕軍的南韓在預賽8局以10比0「扣倒」中華隊，但是中華隊奮勇打贏日本，殺入金牌戰仍以3比6不敵南韓。

2018年雅加達亞運，中華隊預賽2比1力壓南韓，賽制卻改成超級循環賽，導致中華隊無緣金牌戰，南韓打贏日本而達成3連霸。今年杭州亞運，南韓終究繞不開中華隊，這次中華隊準備親手奪回失去13年的王座。