日前有民眾於抖音平台發佈一則影片，根據畫面顯示，一名頭戴鴨舌帽的男子於三重區重陽路四段、三和路口一帶，手抱女童，並趁車輛停等紅燈之際，穿梭於車陣販賣玉蘭花。影片流出後，除了掀起網絡熱議，更引起社會局重視，經追查後發現，該名男子為五股地區「玉蘭花家族」，而其懷中所抱的小女孩也非親生女兒，而是親戚家中的10歲男童，為了博取民眾憐憫，更讓男童戴上假髮喬裝成女童。

《自由時報》報導指出，新北社會局調查發現，該名男子為新北地區「玉蘭花家族」一員，家族三代皆從事玉蘭花批發零售。也有民眾指出，早於20年前，曾目睹他們出沒五股、新莊等交通繁忙路段上售賣玉蘭花，而男子懷中的女孩實則為親戚家的10歲男童，並戴假髮喬裝為女童，藉此博取民眾同情心。

另，三重警分局先前也曾對此指出，該名男子行為已違反《道路交通管理處罰條例》，將處行為人或雇主新台幣300至600元罰鍰。

警方強調，民眾於內側車道上穿梭車陣販賣玉蘭花的行為，雖然是利用紅燈停等時間，但此行為仍影響自身及其他用路人安全，同時更違反《道路交通管理處罰條例》第83條「在車道上任意販賣物品妨礙交通」之規定，將處行為人或雇主新臺幣300至600元罰鍰。