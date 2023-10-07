身體的不適常會反應在許多地方，尿液顏色就是一項重要指標，泌尿科醫師分享6種尿液顏色及對應的身體狀況，例如深黃色可能是水份攝取不足；深褐色可能與急性腎炎有關；透明無色可能是腎功能不佳；乳白色多為尿道感染；紅色可能是腎結石等相關問題；黑色通常與肝病有關。

台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專上表示，不同尿液顏色反應著不同的身體狀況。他提醒，當遇到尿液顏色不正常時，務必立即就醫，以便早期診斷、治療。

1.深黃色

一般正常尿液顏色接近淺黃色。深黃色多因水分攝取不足，加以補充水分即可獲得改善。

2. 透明無色

許多人都會認為尿液顏色越淺越好，不過當尿液呈現透明無色時，除了可能是水分攝取過多所造成，便是尿崩症、腎功能不佳的前兆。

3. 深褐色

當尿液呈現深褐色時，除了受到飲食的影響，吃下蠶豆、蘆薈等食物外，也可能是急性腎炎、溶血性貧血及肝相關疾病所造成。

4. 乳白色

乳白色尿液通常尿道感染所引起，像是尿道炎、膀胱炎、腎結核、腎盂炎等疾病，若伴隨排尿異常、腰痛、發熱等症狀時，極有可能是嚴重的泌尿道感染。

5. 紅色

排出紅色、粉色尿液良性原因來自於吃了火龍果、甜菜等食物。倘若與飲食無關，即為俗稱的血尿，問題則有可能來自腎臟、膀胱，或是腎結石、鉛汞中毒的症狀。

6. 黑色

黑色尿液通常是受膽色素引起，像是罹患急性血管性溶血、惡性瘧疾、肝病的病人，就會排出黑色尿液。此外，當酚中毒、色素瘤、尿黑酸病同樣會有黑色尿液出現。