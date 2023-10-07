一名女網友分享，去年中秋節搶到高鐵對號座的票，她和姐姐要從台北回台中過節，怎料在台北站卻被大量人潮擋住上不了車，直到關門警示音響起都還沒上車，讓她只能大吼「我們是對號座，讓我們先上！」而上車後狀況更糟，明明是對號座的車廂卻擠滿了自由座的旅客，讓她們只能不斷喊借過往前擠，最後才找到自己的座位，誇張經歷引起網友討論，不少苦主點頭直呼，真的太扯！

一名女網友近日在Dcard上分享，她和姐姐從台中到台北工作，每個月固定會回家一次，去年中秋節她和姐姐搶到高鐵對號座的車票，卻險些沒搭上車，記得那天月台擠滿了人，她和姐姐直到關門警示音響起都還沒上車，讓她急到忍不住大吼「我們是對號座，讓我們先上！」果真前方立刻讓開一條路。

女網友表示，她和姐姐順利擠上高鐵後卻動彈不得，整個車廂都擠滿了自由座的旅客。為了找到她們的座位，她一手拉著姐姐，一手扯著嗓子大喊「借過！借過！」結果有個大媽卻死不肯讓還說「不要擠我！」讓她的理智線當場斷掉，直接大聲說「林北對號座的有位子要過去啦！」大媽這才閉嘴讓她們通過。

女網友指出，她和姐姐歷經了千辛萬苦才找到座位坐下，而姐姐也很驚愕於她這麼兇悍，但她是覺得都已經花700元買票了，沒時間跟這些人溫良恭儉，只能說高鐵的規劃真的很有問題，好險今年終於開始管制自由座進月台的人數，但想到國慶煙火要在台中施放，她就突然很想哭。

貼文引起網友熱烈討論，「開放自由座的旅客站對號座走道，但高鐵走道僅1人可以通過，站滿了怎麼上下車，根本是辦公室高層想出來的無腦政策，以為人都是靜止塞在車上的，不用管流通動線」、「高鐵應要限制自由座的人不能去對號座吧？買對號座就代表不想人擠」、「真的，有時候還很吵，現在只坐商務艙，雖然比較貴，但至少可以好好休息」、「怎麼高鐵搞的跟自強一樣，真的很誇張」。