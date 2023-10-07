葉男於台27線3.1K上坡處自撞山壁，葉男受困於車上受傷，劉男拋摔於車外，車體嚴重損壞。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市六龜區台27線3.1K上坡處，今天凌晨發生一起自撞死亡車禍，33歲葉姓男子駕駛自小客車搭載57歲劉姓友人從寶來下山，自撞山壁後2人意識不清，經送醫搶救不治死亡，警方初步研判，是天雨路滑車速過快導致失控撞山壁，經抽血駕駛葉男有酒精反應，詳細事故原因仍待調查釐清。

警方表示，10月07日凌晨0時05分，六龜寶來區居民葉姓男子駕駛自小客貨搭載劉男友人下山辦事，葉於台27線3.1K上坡處自撞山壁，葉男受困於車上受傷，劉男拋摔於車外，車體嚴重損壞，2人均意識不清，葉男經119救護車送往義大醫院救護，劉男由119救護車送旗山醫院救護，肇事責任正釐清中。

警方指出，六龜山區近日均出現雷陣雨，初步研判疑因天雨路滑，葉男駕駛的自小客車車速過快，才造成自撞車禍，呼籲用路人駕車行駛山區應減速慢行，以維行車安全。

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