趙少康說明

2024大選在野合作完成政黨輪替，已是多數民眾期待。中廣董事長趙少康日前曾表示國民黨總統參選人侯友宜「不可能當副的」，被國民黨前立委蔡正元點名「少說兩句」，並稱「民眾黨總統參選人柯文哲非常生氣」。對此，趙昨(6日)回應，「我是代表個人而已，民主社會政治大家各表達看法，這事情(藍白合)不能意氣用事」。

趙少康昨指出，國民黨中央跟侯辦要怎麼談(藍白合)，真的不知道，真的要談還是他們要去談的，我們是政治評論者，這是我們自己的看法，完全不代表國民黨跟黨中央，「所以柯文哲也不要因為好像我講什麼話好像很生氣，我是代表個人而已，民主社會大家各自表達看法，這事情(藍白合)不能意氣用事」。

趙少康進一步談到，尊重蔡正元建議，「但我代表自己，不要放大說我們講的話就是國民黨的話，完全沒有關係」。

另外，趙少康認為，國民黨怎麼可能不提正的？國民黨有14個縣市長、38個現任立委和300多個縣市議員，都不提人很怪，如今已經提名總統參選人，「不可能二次換柱，不是要命了嗎？」所以在評論的時候，完全都是根據現況做客觀評估，沒有任何私心或偏袒誰。