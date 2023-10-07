英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）最近帶著老婆、孩子們出席Netflix紀錄片《貝克漢》首映會，該片回顧他的生涯，還提到貝克漢出軌4個月的故事；其中，維多利亞闡述兩人一見鐘情的過程，因提到他們都出自「工人階級家庭」，使貝克漢忍不住吐槽：「妳說實話！」最後維多利亞才招了爸爸開勞斯萊斯。

《貝克漢》一共四集，以貝克漢的職業生涯為主，同時記錄與「貝嫂」維多利亞相處的過程；貝克漢不只一次提過，他當初一見鍾情維多利亞，而在片中，維多利亞以自身角度描述這段故事，她透露兩人第一次見面就有熟悉感，原因是他們有相似的家庭背景，「我們的父母工作都很努力，我們都是典型的工薪階級。」

不過，貝克漢突探出頭對維多利亞喊：「妳說實話！」、「妳說說，小時候妳爸開什麼車送妳上學？」維多利亞起初不斷地重複：「我說的是實話啊！」但招架不住貝克漢，只好坦言：「好吧，在上世紀80年代，我爸有一台勞斯萊斯。」

這段畫面公開後，掀起兩派網友討論，有人打趣地說維多利亞「重新定義了工薪階級」、「怎麼我的工薪階級和她的不一樣？」但也有人覺得維多利亞失言，批評：「為什麼有錢人都愛裝自己沒錢？」、「貝克漢是真的出身在工人家庭，難怪他對這種話非常敏感。」

此外，維多利亞在《貝克漢》提到貝克漢2003年在西班牙皇家馬德里隊踢球時，是她「一生中最不快樂的經歷」，當時傳出貝克漢偷吃翻譯女助理雷貝嘉路斯（Rebecca Loos），女方還向媒體爆料貝克漢出軌三、四個月，維多利亞被問到那時有無怨恨貝克漢，她誠實地回答：「是的，我怨恨過」。