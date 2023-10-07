肺癌已連續42年為奪走最多台灣人生命的癌症。衛福部臺中醫院胸腔內科醫師鐘威昇表示，不同於以往民眾認為抽菸就會罹患肺癌的認知，在台灣約有50%以上的肺癌患者皆不抽菸，更有超過90%的女性肺癌患者是從不抽菸。

鐘威昇分析，現今肺癌的病因主要來自於 1. 基因的不穩定性與遺傳關係；2.環境致癌物的刺激，包括吸菸、空污、油煙、食品（醃製食品、臘腸或油炸香腸等）。

然而，早期肺癌幾乎無症狀，若不是透過篩檢，甚至難以察覺。根據台灣癌症登記報告顯示，台灣肺癌分期比例佔比最高的是第四期患者，約有45.03%，其次則為第一期患者，約有33.45%。顯示若非透過篩檢等方式及早發現癌症的患者，大多數人都是在疾病晚期才驚覺罹癌，顯示出健檢與早期治療的重要性。

鐘威昇表示，目前臨床上用來診斷肺癌的利器為低劑量電腦斷層（LDCT），可以偵測到小於1公分的肺部結節，並透過結節的大小和形態特徵，及早評估是否為惡性，比傳統的胸部X光具備更高的敏感性。

鐘威昇呼籲，肺癌雖是無聲的殺手，但早期發現的患者存活率非常高，呼籲以下3類民眾可考慮接受LDCT的篩檢：1.年齡介於50~80歲且抽菸史超過30年，目前仍在抽煙或戒菸時間未超過15年的民眾。尤其以60~75歲民眾最具效益；2.有肺癌家族史的民眾；3. 有肺病史、氡暴露及特定職業暴露（如石綿）的民眾。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。