法國暑假後各行各業復工，然而近日最熱門而棘手的話題竟是床蝨。為應對延燒的公衛、政治與形象危機，政府今天緊急召開跨部會會議，表示將密切關注蟲害，也呼籲各界勿恐慌。

法國幾週前爆發的床蝨問題擴散升級，從衛生、觀光，延燒到經濟、教育層面，甚至成為政壇新戰線，離引爆政治危機僅一步之遙。

雖聽起來有些荒謬，但卻超寫實，法國目前確實陷入害蟲危機。許多戲院、學校、大眾交通、醫院、企業都被入侵；根據往年資料，每10戶人家就有超過1戶曾遭侵害。

總理府今天召開跨部會緊急抗蟲會議，各部會皆派出幕僚參與，希望釐清現況，並呼籲各方冷靜勿驚慌。

會議要求各方進一步了解被影響程度，釐清保險與防治單位的工作，以及房東和租客的責任等，政府也保證將密切追蹤事件，但並未指示任何確切行動。

知情人士向法新社表示，「各部會都將動員。我們要從讓法國民眾擔憂的新聞事件，轉換到政府關切與動員的議題，建立數據並帶來所需解方」。

不過，根據法國RTL電台的新聞報導，幾位部長對總理柏納（Elisabeth Borne）在國民議會針對床蝨進行發言而感到驚訝，認為這會引起民眾心理恐慌，「但實際上，我們不知道現象的規模，或家戶真正的傳染狀況」。

法媒形容問題已上升至「國家危機」；外媒則寫道，「巴黎警戒」、「巴黎形象的嚴重傷害」。阿爾及利亞今天宣布採取「預防措施」，避免傳染擴大。

國會政治人物也在議會上針對床蝨議題進行辯論、抗議，激進左翼「不屈法國」國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）更展示裝有床蝨的試管，指責柏納無所作為。重點週刊（Le Point）今天新聞標題寫形容：「床蝨讓政治陷入瘋狂」。

執政復興黨（Renaissance）議員麥雅爾（Sylvain Maillard） 表示，將把床蝨問題作為優先要務，於11月初提出草案，以更新2022年的「對抗床蝨跨部會計畫」法案；社會黨（PS）也表示將提出緊急法案。

交通部長波恩（Clement Beaune）表示，「必須嚴肅看待事件，不必恐慌，也不必否認」。

由於2024巴黎奧運開幕倒數9個月，情況更讓人擔憂。巴黎人報（Le Parisien）把「床蝨、老鼠、白線斑蚊」稱之為可能破壞奧運的「引爆組合」；社群媒體上也隨處可見床蝨與奧運結合的挖苦梗圖。

衛生防治職業工會發言人布哈（Stéphane Bras）說，奧運將會是白線斑蚊高峰期，「從今年看就知道明年不妙。除非有無可挑剃的垃圾管理政策，否則鼠輩會滿街跑；至於床蝨，Airbnb上的租房預測讓我們有了最糟的想像」。

一間害蟲防治企業表示今年7、8月的需求比往年同期增加65%。傳播病學專家則指出，最新的床蝨爆發一部分是由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束、觀光重啟。來巴黎的觀光客人數大增，而床蝨常跟著衣服和行李到處走。

床蝨肉眼難注意，被叮處令人搔癢難耐、撓抓不止。多位受訪民眾表示，家中床鋪已被入侵，因此夜晚連床都睡不了，導致心力交瘁。最糟的是，目前床蝨已多有抗藥性，且繁殖快速，難以根絕。

全法多間學校教室因床蝨入侵而關閉消毒，但也出現家長在校門口抱怨復學卻仍有床蝨的狀況。據費加洛報（Le Figaro）報導，還有人因床蝨肆虐無法解決，最終決定賣掉房子的極端案例。

目前巴黎時裝周正如火如荼舉行，不少外國網紅都向媒體表示很害怕中招，把床蝨飄洋過海帶回家。由於名人與網紅在社群媒體的相關貼文，國際關切與擔憂情緒也遭放大。

除床蝨事件本身的惱人程度外，媒體和社群媒體各種梗圖與影片的渲染，以及政治機會主義的炒作，都讓不少法國民眾陷入當前的蟲蟲恐慌之中。（編輯：高照芬）1121007