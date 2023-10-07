中華隊在杭州亞運10月6日打完衝上17面金牌，距離隊史最佳19面金牌的紀錄只差兩步了，棒球隊將於7日晚間的金牌戰「助攻」盼能追平紀錄。1998年曼谷亞運，中華隊掃下19金17銀41銅（總獎牌數77），19金也成為中華隊多年來難以跨越的高牆，該屆中華隊在保齡球項目狂摘6金2銀3銅，可說是中華隊史獎牌庫。

保齡球最早是日本隊的強項，1986年日本摘走6金，中華隊1994年摘下保齡球首金，1998年中華隊選手更以「飛碟球」橫掃獎牌而名噪一時。後來亞運更改保齡球賽制以及項目縮減，中華隊一度在滾球大戰陷入16年的乾旱，直到2014年才有女將周佳溱拿回金牌。

本屆杭州亞運沒有保齡球項目，不過滑輪溜冰在2010年廣州亞運初次登場，中華隊就掃下最多的4面金牌，多虧本屆杭州亞運擴充滑輪的獎牌數量，中華隊攀上6金新高，相當於1998年的保齡球金庫。1998年亞運台北市曾試圖爭取主辦權，但是亞洲奧會決定投票給經驗豐富的曼谷，泰國隊該屆在地主加成之下拿走24金90獎牌。