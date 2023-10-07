許多民眾抱怨國旅住房太貴，不如出國玩，一名男網友最近帶妻子回馬來西亞，入住一間5星級飯店，一晚只要台幣3700元，直呼「超便宜！這個價格在台灣連4星都住不到。」他貼出房內照片，寬敞的房間、衛浴及陽台，認為同樣規格在台灣一晚至少要12000元起跳。許多網友也大嘆「台灣住宿真的盤子價格！」

「最近大家都在抱怨台灣住宿很貴，不是很貴，是TMD超級貴！」一名男網友在「爆怨公社」社團發文表示，最近帶老婆回馬來西亞娘家待產，順便去走走，日前入住位於旅遊景點的金馬崙5星酒店，一個晚上房價只要545令吉（約台幣3700元），讓他直呼「超便宜！這個價格在台灣連4星都住不到。」

男網友貼出消費明細，直呼「超便宜」，認為台灣住宿真的太貴。（翻攝臉書爆怨公社）

原PO貼出房內照片，除了寬敞的房間，衛浴，窗外還有一大片陽台，他認為同樣規格的房型，在台灣住一晚至少要12000元起跳。

貼文曝光立刻掀起討論，許多網友都很有感，「台灣的旅宿業就是一個笑話，在台灣玩還不如出國」、「平常貴，連假更貴，不要怪國人不買單」、「平日貴就算了，只要連假就漲個2、3倍，是給盤子住嗎」、「台灣住宿真的貴，以前只是偏貴，疫情後是超級貴，出國旅遊比較值得。」

不過也有人認為物價不同沒辦法比，「拿馬來西亞物價跟台灣比有點不公平，年初才去過檳城，真的覺得那邊太划算了，全程交通搭計程車，20公里的距離台幣300有找」、「馬來西亞物價低，相對薪資也很低，應該問看看當地人，這樣的價錢貴不貴。」