日本知名泡麵品牌「日清」近期推出專門給「打電動的人吃」的新產品，現居日本東京的台灣部落客《研究生・日本大特搜》分享，最近買了日清的新產品嘗鮮，口味有2種，分別是炒泡麵和咖哩飯，吃完以後精神超好，查看產品成份才發現，這根本就是加了咖啡因和提神飲料的泡麵和咖哩飯，引起網友討論。

臉書粉專《研究生・日本大特搜》分享，最近去逛超市發現了一個黑色包裝的日本泡麵，上面寫著「Gaming」，瞬間勾起他的好奇心，上網一查才知道這是日清推出專門給「打電動的人吃」的新產品，分別是炒泡麵和咖哩飯。

粉專表示，他本身不太打電動，但在好奇心的驅使下，他忍不住買回家吃看看，他先開了炒泡麵的口味，吃完發現精神好到不行，甚至還有點輕飄飄的感覺，讓他很猶豫要不要吃第二款咖哩飯，但最後秉持著實驗精神泡來吃。

粉專指出，吃完以後，他秒懂為何這是「玩家」專用的泡麵，因為精神好到不行！他檢查泡麵的成分發現，在炒泡麵中含有41mg的咖啡因與427mg的精胺酸（提神飲料會出現的成分）；咖哩飯則有47mg的咖啡因與533mg的精胺酸，所以真的就是加了咖啡因和提神飲料在裡面的概念。

粉專也說，後來他到日清的官網查看發現這是日清首次推出專為玩家設計的新產品，裡面加了咖啡因和精胺酸，而且選擇了沒有湯汁的品項，因此不會弄髒手和周邊設備，非常適合玩遊戲的休息時間吃。

粉專也分享吃完以後的心得直言，這真的很適合熬夜加班的時候吃，而咖哩飯超很神奇，按照包裝說明加水攪拌，最後真的就變成了濃稠的咖哩飯，重點是會辣，很推薦給愛吃辣的人。不過缺點就是，這兩款產品吃完精神真的會超好，所以好像不太適合觀光客拿來當宵夜吃。不過感興趣的人，可以到日本旅遊的時候，去超商裡面找看看。

貼文引起萬人朝聖，不少網友留言討論，「上次女兒在日本飯店有買，一開始我嫌棄的以為會變泡飯，但攪拌攪拌著就變咖喱飯，真的很神奇」、「好適合上班前吃」、「提神泡麵也太酷了」、「會不會以後網咖直接進貨」、「這好適合連假後的上班日吃，不用咖啡就精神飽滿」。