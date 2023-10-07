一名53歲男性患者去年才做完攝護腺手術，一切都很成功，手術前平常服用、讓攝護腺縮小的藥物，開完刀就沒再吃了，但最近突然又回泌尿科門診表示想再吃之前的藥，讓醫師不解詢問，患者坦言，因原來吃治療攝護腺肥大的藥物後，可讓頭髮生長，因此想再拿藥。

童綜合醫院泌尿科醫師呂謹亨在其臉書粉專表示，患者想拿的藥物為5α還原酶抑制劑，可治療攝護腺肥大，但也是治療雄性禿的主要藥物成分。該藥物在治療攝護腺肥大十，用藥3～6個月以後 可以使肥大的腺護腺縮小2～3成。

不過，5α還原酶抑制劑在該患者治療攝護腺肥大的效果不佳。呂謹亨表示，患者前來治療時的攝護腺就很肥大，藥物治療幾年後，其攝護腺變大的速度比縮小還快，解尿不順問題越來越嚴重，且伴隨解尿困難，嚴重影響其生活，患者因此採用雷射攝護腺刮除術，治療後夜尿次數大大減少，有時甚至可以一覺到天亮，患者對此結果相當滿意。

手術後，患者因此不需再使用縮小攝護腺的藥物，也就是5α還原酶抑制劑，停藥半年以後，其頭頂又開始落髮，患者擔心雄性禿可能會再出現，所以他想要繼續開藥。呂謹亨表示，由於已經手術改善患者的攝護腺肥大問題，因此不符健保給藥條件，需自費使用，且若是為保養頭髮用，可每次食用1/4的劑量即可，1顆藥可抵4天份，還是相當划算。