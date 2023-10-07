為阻斷非法槍械，遏止黑幫公然開槍，行政院（5）日通過《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文修正草案，將函請立法院進行審議。此次修正草案，包括全面納管槍砲彈藥及其主要零件，並將模擬槍提升刑法規範，子彈零件列行政罰，另同時增訂對槍砲零件製造業者行政檢查、公共場所開槍處罰。

內政部指出，近來陸續查獲新型態改造槍砲，並據統計今年查緝之非法槍彈9成為非法制式槍枝，許多犯嫌故意於開槍後攜械自首以求減刑，產生濫用法律疑慮。為加強非制式槍砲溯源管理，本次修法全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，並將模擬槍提升為刑法規範，子彈零件列行政罰。

內政部表示，另曾訂槍砲零件製造業者行政檢查，以強化槍枝零件源頭管制，並增訂公共場所開槍出發，務求遏止此類犯行，以維護社會安定秩序。

另，內政部進一步說明，此次修法配合實務現況及科技發展，增訂授權中央主管機關訂定槍砲、彈藥主要組成零件材質規範及殺傷力認定基準，以利非法槍枝的查緝。為防處犯罪行為人故意於開槍後隨即攜械自首，僥倖尋求減免刑責情事，同時也將「必減刑」修正為「得減刑」。

內政部表示，此次《槍砲彈藥刀械管制條例》修正草案，經行政院送請立法院審議後，將積極與立法院朝野各黨團說明溝通，以期早日完成修法程序、強化槍砲彈藥的溯源管理，防處不法改造槍枝流竄等現象。