2024總統大選僅剩3個多月的時間，因民進黨參選人賴清德持續在民調占據領先地位，不少在野支持者都期盼能夠藍白合作。民眾黨參選人柯文哲昨（6）日拋出最新說法，希望藍白能以民調決定總統人選，並由輸家推派副手，國民黨迄今沒有給出明確回應。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳認為，國民黨參選人侯友宜要認真思考比民調的可能性，或許能在別人設定的戰場，搭配談判策略來獲得壓倒性的勝利。

鈕則勳昨（6）日在臉書發文表示，自己可以理解侯陣營不想順著柯的出牌回應，一是目前民調確實是柯比侯強，比民調對侯較不利，二來是怕陷在柯設定的戰場中。鈕還強調，正因為侯陣營游移不定，讓柯反而主導了議題，美麗島最新民調，柯又反超侯。

但儘管藍營現在深陷柯文哲的比民調戰場中，鈕則勳認為還是需要擬定4項以民調為主的談判方式與對案，分別為「侯可建議除了比民調外，也要比政黨總體實力，各佔一半來決定正副」、「侯也可建議比兩次民調」、「侯還可建議比民調的結果不公開，以利繼續協商」、「更可建議比民調，但調查期間、執行機構、題目排序、形式（市話、手機、網路的調查比例）由侯營決定，或各負責兩項！」

鈕則勳指出，國民黨有準備對案，才能夠討價還價；能夠討價還價，藍白就有溝通，就有妥協，甚至互信。他還稱，國民黨一直認為總體政黨的權力結構遠遠多於民眾黨，而且侯是美國可以充分接受的人選，畢竟侯的行為可以預測，風險比賴低得多，特別是侯當選還能搭起和對岸溝通的橋樑，符合美國利益，這當然是侯相對的優勢也是權力資源！

既然有相對優勢與權力資源，鈕則勳不解，「侯營到底在想什麼？是侯營希望點醒或開示柯P他應該要認真考慮以上的部分，頓悟侯比自己更適任，而對侯俯首稱臣，不戰而屈『柯』之兵？然而為理想很豐滿、現實很骨感！」鈕說到，若是侯友宜一方找不到另外的對案和柯進行討價還價，儘管比民調可能會陷入別人的戰場中，但說不定也能在別人設定的戰場裡，以藍營的權力資源優勢，搭配談判策略來獲得壓倒性的勝利。