大陸駐美大使謝鋒與中美學者座談中美關係未來走向。（大陸駐美國大使館）

中國駐美使館網站7日消息，中國駐美國大使謝鋒當地時間4日應約會見由北京大學國際戰略研究院和美國戰略與國際問題研究中心分別牽頭組織的中美學者代表團，向近30位中美兩國知名學者介紹了中美關係近況及中方政策立場。學者踴躍提問，普遍關心中美關係未來走向、中美務實合作、中美學術交流、中美在亞太地區互動等問題，謝鋒一一作答。

謝鋒高度讚賞北京大學國際戰略研究院和美戰略與國際問題研究中心為推動中美恢復線下學術交流所作積極努力，強調中美兩國智庫和學者之間的交流交往一直在促進中美相互理解方面發揮著重要作用，找到新時期中美兩國正確相處之道同樣需要兩國智庫和學者深度參與、貢獻智慧。

謝鋒希望，美國有更多的中國問題專家加強對中國歷史、文化的研究，深刻理解中國走和平發展道路的深層邏輯，助力中美關係改善和發展。

座談會由徐學淵公使主持，使館有關處負責人參加。