台灣人泌尿系統結石的盛行率約1成，男性發生率又是女性的3倍，坊間有「菠菜豆腐湯」易產生結石的說法。腎臟科醫師表示，這是錯誤的觀念，因菠菜與豆腐各自分解出的草酸及鈣質，會在腸道結合成草酸鈣，自糞便中排出，不會產生結石，且可減少血中的草酸量、降低結石產生的機率。因此，有結石體質者，飯後吃鈣片可降低結石產生的機率。

根據台大醫院的統計，結石在台灣是相當常見的泌尿科疾病，盛行率約為9.4%，好發於男性，男女比約 3:1。結石依照成分區分，以草酸鈣結石佔最多、約80%，因此如何預防草酸鈣產生，頗受關注，也因此坊間有「菠菜豆腐湯容易產生結石」的說法。

腎臟科醫師江守山也在《健康2.0》中表示，菠菜與豆腐一起吃，不只不會造成結石，反而可降低血中草酸量，進而降低結石產生的機率，「因此本身有結石病史的民眾，可在飯後立即吃鈣片，因鈣片可與血中的草酸結合，降低草酸對身體的影響。」

江守山進一步說明，草酸鈣結石是因為攝取過多含草酸的食物如菠菜，這時民眾應同時攝取鈣質，才能提高草酸和鈣離子在腸道結合的機會，以減少草酸的吸收，來降低草酸鈣結石的風險。

對此，衛福部國健署也為文表示，這是錯誤認知，因為菠菜內的草酸與豆腐分解草酸及鈣質，會在腸道結合成草酸鈣，但草酸鈣不會被腸道吸收，反而會形成糞石後隨著糞便排出，所以菠菜豆腐湯不會造成身體結石的問題。