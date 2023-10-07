近日發現有業者進口美國豬肉卻標示產地為加拿大、英國，引發「洗產地」疑慮。國民黨立委賴士葆昨(6日)上午在臉書指出，衛福部長薛瑞元9月22日回答為何市場看不到進口美豬時，還大聲說，「你沒有看到當然就沒有嘛」，但真相卻是美豬已被改標為加拿大豬；他對此痛批，蔡政府的食安五環已全然破功。

賴士葆在臉書表示，當初蔡政府在推動進口美萊豬時信誓旦旦說一定會標示進口美豬，而衛福部長薛瑞元在回答本人質詢為何市場看不到進口美豬時還大聲說，「你沒有看到當然就沒有嘛」，更稱衛福部都有確實掌握流向；但他說，真相卻是美豬已被改標為加拿大豬，這與進口蛋被洗產地為國產地的劣行如出一轍。

賴士葆批，民進黨政府常掛在嘴邊說的「有政府會做事」，變成了「有政府會作假」，蔡政府的食安五環已全然破功！台灣人的食安只能靠地方政府與人民自力救濟？

該篇貼文曝光後，引發網友熱烈回響，已有超過200則留言，有人表示「如果萊豬真那麼好，何必洗產地？」「台灣有政府嗎？」「有看到也會說標錯？！反正不是黨的錯」、「啥事都地方政做 那要這個中央政幹嘛?」

美豬「洗產地」延燒，食藥署5日指出，對本次桃園市兩家違規肉品業者，抽驗其原料及成品檢驗，檢驗結果均未檢出萊克多巴胺。自110年1月至112年9月，邊境輸入檢驗11,847批及各販售通路、製造端抽驗豬肉相關產品12,974件(包括國產9,540件、進口3,434件)，亦皆未檢出萊克多巴胺。