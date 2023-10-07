法拉利姐（張婷婷）10幾年紅遍台灣演藝圈，出單曲、上各大節目，因自認不適合當藝人而引退，現在靠直播打賞過活；近日她受訪透露，靠LINE貼圖進帳74萬日圓（約16萬台幣），過年後預計飛到越南交往20幾歲小鮮肉，「可以一起回台灣定居更好。」

法拉利姐的個人風格強烈，無論是聲線、說話方式或個性都很獨特，因此出LINE貼圖，她親自配音，推出24金句，一款售價台幣70塊。根據《鏡週刊》報導，法拉利姐的貼圖上架首日就衝上排行榜冠軍，她至今已收到74萬（約台幣16萬元）日圓的分潤，LINE主動再合作，第二檔LINE貼圖將在12月上市，法拉利姐開心之餘，不忘補充：「我不是靠LINE貼圖生活的啦，主要還是靠直播打賞。」並透露每個月收到的抖內約3、4萬元，已夠生活。

法拉利姐光是靠LINE貼圖就進帳16萬。（圖／中時資料照）

法拉利姐更自爆過年要飛越南找20幾歲小鮮肉交往，「可以一起回台灣定居更好。」法拉利姐是6年級前半段生，感情世界跌跌撞撞，她偏愛小鮮肉，曾被拍到約會嫩弟，但她當時哀怨地表示：「我現在這麼紅，也沒人敢追我。」後來法拉利姐又被拍到與「助理」阿龍出遊、共飲1杯飲料，但她說男方僅是助理，還罕示弱地告白：「他（阿龍）蠻多人喜歡的，我沒機會。」

法拉利姐喜歡小鮮肉。（圖／FB@張婷婷(法拉利姐) ）

法拉利姐昨日約經紀人、小鮮肉吃薑母鴨，飯後再續攤唱KTV，接著直奔夜店狂歡到凌晨，生活相當精采。