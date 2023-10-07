台積電熊本廠正如火如荼趕工中，半導體「健檢師」閎康科技位於熊本市中心的實驗室已先就定位於9月開幕支持「大客戶」。閎康董事長謝詠芬接受中央社專訪時直言，「閎康是美中貿易戰受惠者」，除前進美國在亞利桑那州設實驗室，未來也會進軍歐洲。

當國際聚焦台積電海外布局之際，台廠供應鏈板塊也開始挪移。回顧閎康2019年赴名古屋設立日本第一個實驗室，謝詠芬說，當時是應日本最大車廠豐田（TOYOTA）邀請，就近與豐田的上下游公司合作，至於在熊本設實驗室「並不在原本的計畫中」。

閎康擬增設熊本第2、第3實驗室 獲邀前進北海道投資

走進閎康位於新竹科學園區矽導研發中心內的辦公室，悠揚的音樂聲搭配栩栩如生的畫作長廊，在理應是陽剛味十足的科技公司中，散發出女性企業家特有的細膩氛圍。

謝詠芬坐在會議室內暢談公司以及半導體產業前景。她不諱言，閎康會在熊本設實驗室，是因為台灣最大晶圓代工廠選擇熊本作為製造基地，閎康要支持「大客戶」。

閎康熊本實驗室9月7日開幕當天，謝詠芬親自飛往日本出席，預估今年第4季可望開始挹注營收，目前也正規劃在熊本增設第2、第3實驗室。

謝詠芬表示，對日本產業活潑化印象深刻，不單在半導體元件，包括電動車電池、碳化矽材料等領域，閎康都有機會參與。她透露，日本規劃在北海道投資半導體廠，閎康也收到邀請希望能前往設實驗室，內部會進行周延評估。

半導體蛻變為國防工業 閎康是美中貿易戰受惠者

謝詠芬分析，近5年全世界半導體業蓬勃發展情況令人無法想像，由於過去半導體以消費、工業產品為主，如今已成為國防工業，各國政府極力推動在地半導體廠發展。這股變動趨勢從2018年華為被禁止取得台積電產能後開始發酵，2020年疫情進一步促使各國提高風險控管意識。

台積電不僅是全球晶圓代工龍頭，製程技術也領先全世界，成為各國爭取投資設廠的對象。台積電已前往美國亞利桑那州和日本熊本投資設廠，並決定赴德國德勒斯登設廠。

隨著各國廣邀半導體廠投資設廠，謝詠芬看好將同步帶動相關周邊產業發展。閎康目前在台灣、中國和日本已設立16個實驗室，還要趁這波產業浪潮，前往美國、歐洲設實驗室。謝詠芬說，這是非常幸運的事，「閎康是美中貿易戰受惠者」。

針對閎康未來布局規劃，她指出，閎康已經在亞利桑那州鳳凰城租房子，未來將就近服務晶圓代工大廠客戶；而聖荷西有台積電的大客戶，當地有很多廠商邀請閎康前往設高階故障分析實驗室。至於歐洲，「閎康一定會去」，只是時程還很遠。

謝詠芬表示，在美國管制下，中國半導體先進製程進展受阻，不過閎康依然在中國看到許多車用電子需求。除了現有上海、廈門、深圳設有實驗室，未來可能在蘇州、無錫、南京、合肥、武漢、西安設立實驗室。考量資源有限，閎康內部針對新設實驗室地點進行積極討論。

台灣先進製程需求大 中國是終端產品大市場

無論是美國或中國，謝詠芬說，「閎康跟著客戶走，要了解客戶產業屬性，搭配從哪個分析領域切入，才能得到最大受益」。與晶圓廠合作，以先進製程和材料開發相關為主，會從材料分析及表面分析開始，台灣在先進製程方面需求非常大。

與IC設計廠合作，以故障分析和可靠度測試的合作機會比較大，閎康通常會在IC設計廠比較多的地方設立故障分析實驗室。至於可靠度測試，則以接近終端產品市場的地方為主，如中國大陸是非常大的終端產品市場，閎康在當地有可靠度測試實驗室服務客戶。

隨著半導體製程技術往前推進，IC元件結構更趨複雜，量測複雜度同步升高。謝詠芬說，早期是平面元件，只要簡單量測尺寸，現在不管鰭式場效電晶體（FinFET）或環繞閘極（GAA），都變成3D立體結構，不只要量橫的，還要量直的，有時候還要量斜的。

謝詠芬進一步解釋，以前一張照片可能只要量1、2個地方，現在進入3度空間模型，靠人量需要2小時。其中，GAA不但是彎的，還有好幾層，每層的長度、寬度又不完全一樣，GAA的複雜度估計是FinFET的百倍。

為能每天處理成千上萬張的照片，閎康內部開發程式，導入人工智慧（AI）協助，目標將量測1張照片的時間能夠壓縮到5分鐘以內，最好能在60秒以下，「按個鈕結果就出來」。

為了加速程式開發，閎康除了一組內部團隊，還不惜斥資找外部廠商開發。謝詠芬說，這不是應該省錢的環節，程式能夠早日完成開發，服務客戶可以變快，賺錢速度也可以隨著變快。

歷經客戶名單遭盜 閎康想去對手到不了的海外市場

由於客戶本身也有研發及實驗室等部門，閎康要如何為客戶提出新看法，協助人才濟濟的客戶解決難題，謝詠芬解釋是「旁觀者清」。客戶面對研發總有「江郎才盡」或陷入瓶頸時候，閎康主要希望能與客戶內部實驗室達到互補作用，提出另類思維，幫助客戶成功解決問題。

提到創業多年遇到的最大挑戰，謝詠芬回想起曾經遭競爭對手埋伏安插在內部、盜取了4000多家客戶名單的往事，坦承那些機密名單是閎康實驗室的營收來源，經過多年訴訟，最後事實證明「不是偷走名單就好」，閎康依然異軍突起，具備真正的核心競爭力。

對於公司未來發展願景，謝詠芬說，閎康目前在全球各地還有發展空間，有許多隱性產業仍待發掘，除了半導體業，還可以切入生醫、礦業和紡織等領域。

她舉例，閎康進軍日本市場後，想不到當地化妝品業者也成為閎康客戶；特別的是，有客戶委託閎康分析啤酒泡沫大小，研究泡沫對口感的影響。

「一瓶啤酒沒多少錢，檢驗要好幾萬日圓」，謝詠芬對此感到有趣，同時佩服日本廠商的研發決心。她感嘆在台灣大概只有第1名的廠商肯投入研發支出，可能是因為領頭羊有進步的壓力，要出奇制勝，拉開與競爭者距離。

為了避免對手盲目殺價競爭，謝詠芬說，閎康要到對手到不了的海外市場，就可以有更高價值，希望閎康最終能和麥當勞、星巴克一樣，有人群的地方就有麥當勞和星巴克，而有科學園區的地方就有閎康。（編輯：張良知、林淑媛）1121007