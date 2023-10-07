國民黨總統參選人侯友宜選在國慶連假第一天，到台中西屯水湳市場拜票，逐一向民眾請託。(林欣儀攝)

台中市西屯區大福里福德祠贈送侯友宜象徵「好彩頭」的菜頭。(林欣儀攝)

國民黨總統參選人侯友宜選在國慶連假第一天，到台中西屯水湳市場拜票，逐一向民眾請託。(林欣儀攝)

趁著國慶連續假期，國民黨總統參選人侯友宜7日特別到台中，一大早就陪同黨籍立委參選人廖偉翔到西屯區水湳市場掃街拜票，侯友宜表示，自己小時候就是在菜市場長大的，市場攤商生意好壞充分顯示當前經濟情況，要和大家「一起拚市場」。

「侯友宜，凍蒜！侯友宜，凍蒜！」在台中市議員楊大鋐、張廖乃綸及黃馨慧等人陪同下，侯友宜與廖偉翔先到西屯區大福里福德祠參拜土地公，廟方並致贈象徵「好彩頭」的菜頭、祝侯友宜高票當選，他說，特別祈求土地公保佑台灣平安、台中大發展。

侯友宜逐一與市場攤商、買菜民眾握手、請託支持，他強調，菜市場是與人民生活最貼近的地方，人民生活好或壞，走一趟市場就能知道，看到攤商生意好、就表示經濟好，攤商生意不好就是經濟不好，自己小時候就是在市場長大，特別回來市場走走。

侯友宜強調，台中市長盧秀燕留在台中努力打拚市政，期待中央做不好的事情要改正，不然地方再努力打拚也沒用。