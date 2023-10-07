日本人有不少惡搞創意，既匪夷所思又讓人不得不佩服。繼去年推出一款長達165公分的鍵盤之後，近期日本Google團隊再研發出可以戴在頭上的「鍵帽」（Gboard CAPS），外形是一頂方形的帽子，內建微型陀螺儀，透過旋轉角度來決定要輸入的字符，再按壓一下帽頂，即可輸入文字。Google工程師也特地拍攝影片，介紹這頂帽子的使用方式，發表短短5天以來已吸引26萬人次觀看、1萬2千人按讚。

據《紐約郵報》、美國CNBC新聞台報導，日本Google在今年10月1日發表這款可以隨身配戴、外型也相當時尚，還能實際使用的鍵帽。使用方式是透過旋轉不同角度來選擇要輸入的字母或符號，再敲一下頭頂，文字便能透過藍牙傳輸到電腦、手機等裝置上。

日本Google團隊推出惡搞創意產品Gboard CAPS。

工程師解釋，這種打字方式稱為AI輸入（Atama Input，腦袋輸入），按壓下去會出現喀喀聲，就像平常使用鍵盤一樣逼真。工程師開玩笑表示，隨著敲打的次數變多，或許會讓腦袋充滿更多智慧。

在影片中，凡是實測過Gboard CAPS的用戶都給予這款鍵盤很高的評價，認為外觀簡直潮到出水，加上必須不斷敲擊頭頂，讓人打字時能保持冷靜，每次考試都一百分。

開發團隊也針對帽子準備了各種擴充模組，像是可以防止變塌的網狀支撐架，以及不至於讓帽子飛走的安全繫帶。不過這個產品尚未計畫量產，團隊在網路上釋出相關的製作資料，讓有興趣的網友可以動手製作專屬於自己的「鍵帽」。

未來Google還會為帽子加入更多功能，像是寫詩、告白、用來慶祝紀念日等，目標是為鍵盤業界的霸主。