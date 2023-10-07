大陸男籃隊在杭州亞運失利，雖然預賽全勝晉級，但在淘汰賽1分之差輸給菲律賓，最後只在銅牌戰打贏中華隊。大陸籃協主席、男籃領隊姚明做出總結，坦承世界籃球正在飛速發展「幾乎是冷兵器到熱兵器的轉變了」，換言之，再不意識到籃球的重大轉變，就會遭到淘汰。姚明說：「日本籃球能夠做到，中國籃球需要學習日本的經驗。」

今年籃球世界盃，日本打到第19名成為亞洲最強籃球隊（大陸第29名），直接取得明年奧運門票。前一屆世界盃，日本第31名甚至不如南韓，這幾年的蛻變非常亮眼，因此姚明認為可以學習日本的經驗。大陸網友對此非常不滿，批評姚明領導無方，「昨天學美國，今天學歐洲，明天學日本」到底有沒有拿出具體的改善方案？

世界籃球迅速發展，以前的一哥美國隊上屆世界盃被打到第7名，本屆出動NBA球星仍然拿不到獎牌。這不完全是姚明的藉口，畢竟其他運動也是一樣，德國隊勇奪世界盃籃球冠軍，卻在最拿手的足球輸給日本（世足賽），甚至在友誼賽被日本4比1痛宰，導致德國足協破天荒開除總教練。這次亞運棒球，大陸也在預賽戰勝日本，寫下歷史新頁，都可以看出全球的運動版圖和上一世代逐漸不同了。