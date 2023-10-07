WAR: A United States F-16 fighter jet shot down a Turkish drone operating near American troops in Syria. Will Turkey, a NATO member, invoke Article 5? Is this the end of the NATO alliance?pic.twitter.com/xProiDBl9r — @amuse (@amuse) October 5, 2023

儘管五角大廈已證實，1架美國F-16戰機擊落1架飛越敘利亞東北方美軍駐紮基地的土耳其無人機。但跨平台即時通訊軟體Telegram上卻盛傳，擊落土耳其「安卡S」（Anka-S）無人機的，是美國F-35A「閃電II」（Lightning II）隱形戰機。

雖然五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）周四（5日）說，由於美國指揮官評估，這架武裝無人機距離美軍不到半公里，具有潛在威脅，於是出動F-16戰機，約在11:40將它擊落。但據「今日俄羅斯」（Russia Today，RT）和《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）5日報導，未經證實的消息說，這架F-35來自第388戰機聯隊第421戰機中隊，不過該中隊旗下也有F-16戰機。

無論如何，社群媒體X（原名推特）上「國際國防分析」（International Defense Analysis）和「政治土耳其人」（Politic Türk）都說，在土耳其「安卡S」無人機飛近敘利亞東北方哈沙卡（Hasakah）的美軍駐紮基地時，被F-35戰機以AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）擊落。不過，他們都未公開消息來源。要是美國F-35戰機真的擊落土耳其無人機，那將是它在中東首度開殺戒。

土耳其「安卡S」（Anka-S）無人機的資料照。（達志影像/Shutterstock）

另一方面，《空天力量》雜誌（Air and Space Forces Magazine）6日報導，據美國空軍說，部署中東，以威懾伊朗在波灣侵略，並反制俄羅斯在敘利亞上空霸凌行為的F-35戰機已離開當地。美國中央空軍司令部（Air Forces Central，AFCENT）指揮官格林克維奇（Alex Grynkewich）說，F-35的作用在於加強美軍的戰力。