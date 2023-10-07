一名女網友分享，在路上看到一個阿嬤騎機車，機車前方的大燈超「凸出」，引起網友討論，不少人看了照片卻歪樓說，可以理解幫阿嬤的臉打馬賽克，但是看到阿嬤的胯下也被打了馬賽克，一切的狀況突然變得難以理解，請問阿嬤露出了嗎？

一名女網友近日在臉書社團《路上觀察學院》上分享，在路上看到一位阿媽騎機車載人，乍看之下沒啥問題，但是仔細看卻發現，阿嬤機車的大燈超「凸出」，與一般機車的大燈似乎不太一樣。

貼文引起3千人狂讚，不少網友留言表示，「可照明回家的道路都是好燈」、「比打死不開燈的強」、「老車車燈壞掉以後，可能車行老闆覺得難修，直接另外接燈充當車燈」、「總比有些晚上騎車沒開燈好」。

另有網友歪樓說，這張照片的重點應該不是機車的大燈，幫阿嬤的臉打馬賽克可以理解是隱私，但是阿嬤的跨下出了什麼狀況也要打馬？「馬賽克臉可以理解，但你馬阿嬤的雙腿之間，情況從糟糕變成難以理解」、「無法理解的胯下馬賽克」、「褲子有破洞嗎？為什麼要打馬賽克」、「重點已經不再是燈了，而是馬賽克」、「阿嬤有露出嗎？為何胯下打馬」。

後來原PO則解釋說，胯下打馬賽克只是想擋住阿嬤的包包，畢竟不能打廣告。