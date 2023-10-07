明天（8日）晚上9點16分進入「寒露」的節氣，天氣更涼了，民眾要注意保暖。民俗專家楊登嵙分享食衣住行育樂方面禁忌，提醒民眾應避免吃辛辣、刺激食物；不宜再穿涼鞋；在家應開窗通風；早睡早起，起床時先多躺幾分鐘活動筋骨再起身；可以和朋友聚會避免情緒低落。另外寒露這半個月，屬虎、兔、馬、狗4生肖要特別注意健康，身體抵抗力較差易感冒，應注意飲食衛生，盡量別到醫院探病。

楊登嵙分享食衣住行育樂方面的養生與禁忌

▍食

此節氣的養生食物最好以潤肺生津、健脾益胃為主，適合吃百合、大棗、紅薯、枸杞、南瓜、雪梨、柿子、香蕉、胡蘿蔔、冬瓜、銀耳、豆類、菌類等，避免辛辣刺激物及冷飲。

▍衣

抵抗力弱的老年人和嬰幼兒，寒露要注意保暖，不宜再穿夏季的涼鞋，以免「寒從足生」。

▍住

寒露要防止受寒感冒，又要經常打開門窗，保持室內空氣新鮮。可在住處種植綠葉花卉，讓環境充滿生機又能凈化空氣。

▍行

寒露宜早睡早起，起床前應先多躺幾分鐘，慢慢舒展活動全身，減少血栓機會。

▍育

可以到公園、郊外運動，鍛鍊身體，散步、快走、爬山都是很好的選擇。

▍樂

寒露後日光照射時間減少，加上風起葉落，容易讓人有淒涼的感覺，情緒不穩，宜郊遊、賞花或和朋友聚會，避免心情低落。