【政風雲】藍白合「遊戲規則」聽誰的？ 民眾黨被看衰泡沫化許甫不忍全說了

2024在野整合成熱議話題，民眾黨總統參選人柯文哲喊出，民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。對此，信數據總經理高世垣6日在本網節目中分析，如果逼不得已要選一個遊戲規則，這可能是目前算是比較好的方式，只是雙方的條件都要講清楚，包括兩個人在誤差範圍內怎麼去做處理。

高世垣接受本網節目《政風雲》專訪時指出，第一個條件就是說雙方都要統一一個單位，且不能夠只有一家，通常我們的經驗至少要有3家，那可能最簡單就是取平均，再緊接著是技術上的問題，包含問卷如何設計、怎麼積分、樣本配置、手機還是市話調查，背後都有眉眉角角。

至於民調所需的花費時間為何，高世垣回應，牽扯到問卷的長度、樣本數，一般來說做1000份調查、題目不多的話，花的時間大概3天，但是必須做到公平，可能要膨脹年輕人的樣本數，要做手機調查的話，時間可能就要拉長，預估至少一個禮拜以上。

不過，高世垣直言，如果逼不得已要選一個遊戲規則，這可能是目前算是比較好的方式，只是雙方的條件都要講清楚，包括兩個人在誤差範圍內怎麼去做處理。