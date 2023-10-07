林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，被依傷害等罪判刑8月，羈押226天，而據透露，林秉樞收押時曾與涉犯貪汙罪的公路總局養路士林志順同房，2人關係不洽，林志順原否認犯罪，卻因受不了林秉樞每天騷擾，無奈招供「我全認」，只求交保遠離林秉樞，最終他如願交保、被判刑。而林秉樞昨（6）日入監服刑，未來恐再多關2年2月，林被安排入住「3人房」，與室友的互動將由所方密切關注。

53歲林志順被控利用核發路權證照的機會，向廠商索賄125萬餘元，前年11月19日不認罪被收押禁見；林秉樞則在同年12月1日被拘提，翌日收押禁見。

林志順與林秉樞兩人在看守所為同房室友，卻鬧不合，去年林秉樞認為室友睡覺打呼太大聲，在凌晨把對方叫醒後發生口角，擾亂舍房秩序，雙雙被送「違規房」處分，據悉這名室友就是林志順。

林志順原本在看守所過得好好的，遇上林秉樞後全變調。兩人時有口角，林秉樞看不順眼林志順，每天凌晨跑到他床舖旁狂掀他被子，讓林志順睡不好覺，不堪其擾的他，無奈向檢調翻供「我全認」，只求交保遠離夢魘，最終被新北地院判處2年10月徒刑，褫奪公權1年。

林秉樞昨上午8時許抵新北地檢署執行科報到服刑，戴著黑帽與口罩，臉上還有些許未刮乾淨的鬍渣，但氣色比起羈押期間的滿臉倦容來得好，他在律師的陪同下開庭，開完庭後由囚車送進台北監獄台北分監。

據了解，林秉樞入監後情緒雖平穩，但中午並未進食，晚餐為所方提供的梅乾扣肉、沙茶魷魚羹、高麗菜、魚丸湯。而他入住新收三人房，2名獄友皆為涉犯刑責較輕微的罪刑，接下來林與室友的互動也備受關注。