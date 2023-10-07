美豬「洗產地」事件延燒，在野更揭露，畜產會砸3億補助豬肉進口，美豬進口暴增7倍，遭食藥署查獲有業者進口10多萬斤美豬，洗產地後流入市面。立委邱臣遠表示，畜產會偷偷摸摸幹大事，簡直完全不受監督，他也質疑，政院2020年宣示的赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等五大原則，是否有確實落實，應該給人民交代。

邱臣遠說，繼進口雞蛋配套不足，出現食安破口後，又發生美豬標加豬的洗產地問題，畜產會砸錢補助進口的理由是穩定國內豬價，但豬價依舊高檔，缺乏配套，也沒有平抑價格的效果，明明一直開放進口，卻突然給予補助，讓人懷疑突然進口目的為何？

邱臣遠指出，政院2020年底為了強行闖關萊豬進口，曾宣示五大原則，並稱2021年起進口豬肉須逐批查驗，從進口商、肉品廠到店頭、攤商，若依規定標示、標示不實或檢驗不符規定，將嚴懲不法，最重罰2億元，但後續還有逐批查驗嗎？市場嚴格稽查了嗎？開罰了嗎？

政院食安辦前主任康照洲曾說，「美豬產業鏈複雜，後市場稽查如果沒有重點，查都查不完」，如今美豬洗產地已引起民眾恐慌，邱臣遠說，康照洲的說法可笑又老實，凸顯五大承諾是騙局，政院為了闖關萊豬，只想「頭過身就過」。

邱臣遠說，政院和農業部應給人民交代，不應該說到做不到，對於進口美豬該查就查、該罰就罰，對於補貼政策應徹底查察，也建議衛福部加強稽查國內的肉品加工廠，針對傳統市場、夜市等地加工肉品落實標示。