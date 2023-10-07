蘋果iPhone 15及華為Mate 60系列新機拉貨，加上Meta及蘋果新款VR/MR新產品出貨挹注，玉晶光9月合併營收34.62億元，月增7.03%，年增26.72%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為88.46億元，季增2.32倍，亦創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為148.4億元，較去年同期增加10.18%。

由於第4季進入傳統淡季，玉晶光第4季營運將較第3季下滑，不過由於第3季合併營收衝高，全年營收有機會創下歷年新高。