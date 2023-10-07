攝護腺肥大一直是很多中年男性的宿命，據國健署統計，50歲男性約有50％有攝護腺肥大的症狀，會出現尿速變慢、頻尿、夜尿等問題，一旦排尿不順，應儘速就醫。泌尿科醫師表示，研究證實，男性平常可透過多喝無糖綠茶與洛神花茶來抑制攝護腺肥大，還能預防攝護腺癌的產生。

童綜合醫院泌尿科醫師呂謹亨在其臉書粉專表示，他在門診中常遇到有男性患者抱怨尿柱變細、解不乾淨、頻尿、夜尿等問題，後來檢查確實為攝護腺肥大。此外，男性一旦出現攝護腺肥大後，就應立刻用藥物控制，若拖到攝護腺太大，藥物治療效果會變差，這類患者最後得選擇手術才能解決排尿困擾。若及早治療，藥物控制效果很好，有8、9成的病人可以不必動手術。

他並表示，許多男性攝護腺快速變大，除了和遺傳因素有關，最大的重點就是吃太多紅肉、油炸物、愛喝含糖飲料等所引起，因為牛、豬、羊等紅肉已被研究發現會誘使攝護腺組織增生，使得攝護腺肥大或提高攝護腺癌風險，而含糖飲料也會刺激攝護腺細胞的增生，因此他建議民眾平常飲食要少吃紅肉、油炸物、少喝含糖飲料。

呂謹亨並表示，蔬食因內含天然抗氧化劑、膳食纖維，能加速排除體內的荷爾蒙及脂肪，降低攝護腺增生的危險。此外，男性戒除含糖飲料後可用無糖綠茶與洛神花茶來做為日常飲品，研究證實，這兩種飲品都有益攝護腺，除了兩者均有豐富的抗氧化劑，其中綠茶可以有效預防攝護腺癌形成、抑制攝護腺肥大。