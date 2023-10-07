三星副主席暨裝置體驗(DX)事業群執行長韓宗熙(JH Han)表示，三星裝置年銷量超過5億部、三星帳號的用戶數更突破6億大關。對三星而言，這既是一項傲人的成就，也是一項重責大任。三星的技術將無數的消費者、產品與服務串聯在一起。

三星對於智慧串聯家居的願景深植於SmartThings和開放式創新中。自去年Matter標準上路以來，串聯相容產品和服務的SmartThings用戶總數已提升至超過2.9億人。而今，SmartThings Home API令開發者更容易打造基於SmartThings的應用程式，而SmartThings Context API則提供應用AI和偵測技術的新方法，以創造更優異的用戶體驗。

三星亦於SDC23發表第二代SmartTag2。新款智慧防丟器的電池壽命可長達700天，並具備IP67防塵防水等級與更精巧的流線型設計，其支援藍牙低功耗(BLE)連結技術，能在不論雨天、下雪、甚至地面下為用戶追蹤失物。

隨著愈來愈多裝置加入串聯行列，安全和隱私的重要性日益顯著。去年三星推出Knox Matrix，為三星基於區塊鏈的未來安全願景，能守護生態圈中的串聯裝置與用戶。今年，三星進一步升級Knox Matrix中包括Credential Sync和Trust Chain的重要機制。亦同步將Knox Vault引進更多裝置中，包括2023年出廠的Samsung Neo QLED 8K智慧顯示器，以及2024年推出、搭載One UI 6或以上版本的特定Galaxy A系列智慧型手機。

三星進一步藉由SDC23盛會，揭曉基於互聯技術強化的健康解決方案。透過更緊密的用戶、裝置和服務三方連結，SmartThings與Samsung Food提供的全新數位健康體驗，與個人化的睡眠環境得以實現。為了將該體驗發揚光大，三星宣佈對Samsung Privileged Health SDK的持續承諾，使開發者和合作夥伴得以利用Samsung BioActive感應器建構數位健康解決方案。

另外，三星也介紹其領先業界的行動用戶介面One UI 6，此新版介面以一系列的個人化風格和設計，創造更適化的智慧型手機體驗。