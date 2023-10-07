由我國太空中心自主研發的首枚氣象衛星「獵風者」（Triton），原預計台灣時間7日上午9點36分搭乘織女星（Vega）火箭，從南美洲法屬圭亞那的太空中心發射升空，卻在進入讀秒階段時出現異常訊號，發射任務緊急取消！

據指出，織女星火箭在倒數第14秒時出現訊號異常，倒數最後1秒未點火，現場回報警示紅燈，發射被迫取消。國家太空中心主任吳宗信說明，異常原因還不清楚，將擇日再次發射；「獵風者」一切正常，未受影響。

國科會曾在臉書PO文，「獵風者」是台灣第一個自製氣象衛星，其搭載的關鍵儀器為「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R），可補充目前氣象資料中較缺乏的海面風場資訊。

國科會說明，「獵風者」較不易受雲層遮蔽影響，可全天候觀測，像是颱風等劇烈天氣系統的預報，能提供寶貴資料，提升我預報能力。觀測範圍甚至全球覆蓋，主要集中太平洋、印度洋、大西洋的低緯度區。

織女星火箭是亞利安公司旗下的小型運載火箭，這款火箭共4節。該趟航班上除了「獵風者」，還有其他11個「乘客」，包括泰國遙測衛星THEOS-2，以及來自他國的10個「立方衛星」。