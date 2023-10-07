59歲楊姓婦人在平鎮龍南、新生路口停等紅燈時，因不明原因突暴衝闖紅燈，一路失控往前衝撞7輛小客車、貨車及機車。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮區龍南、新生路口6日下午發生一起死亡車禍，總共6車1機車遭到波及。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮區龍南、新生路口昨日發生一起死亡車禍，一名59歲楊姓婦人在停等紅燈時，因不明原因突暴衝闖紅燈，一路失控往前衝撞7輛小客車、貨車及機車，由於車速快，導致49歲曾姓騎士重傷，送醫急救仍宣告不治，警方訊後依過失致死罪嫌將楊婦移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警方指出，楊婦6日下午2時46分，駕駛小客車行經龍南路與新生路口，原在機車停等區後方停等紅燈，豈料下秒車輛失控暴衝，先是跨越雙黃線到對向車道，接著闖紅燈向前高速直行，先在路口撞到1輛小客車後，接著再往前重擊同向行駛的6輛汽車與1輛機車，暴衝約650公尺撞到電桿後才停下。

由於楊婦車輛失控衝撞，導致曾男身上多處擦、挫傷及氣血胸重傷，經送醫搶救仍宣告不治，這起事故也造成楊婦及在第一個路口遭撞的李女受傷，2人皆四肢擦挫傷，治療後無大礙。

平鎮警方表示，這起事故共造成7輛小客車、貨車及1輛機車損壞，各駕駛人酒測值均為0.00mg／l，警方訊後依過失致死罪嫌將楊婦移送桃檢偵辦，至於詳細肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。