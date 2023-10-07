台灣捷運一向設有博愛座，乘客「是否讓座」於近年更成為社會一大爭議話題。作家李昂日前因搭乘北捷時，因遇2名年輕女子不願讓出博愛座，為此憤而拍照、上網公審，掀起民眾熱議，間接再一次讓社會重新看待「博愛座存廢」問題的省思。

又如日劇《王牌大律師》第一集開場片段，女主新垣結衣先入為主認定老人年邁，因此須被讓座，並強迫男主堺雅人起身將座位讓出，未料卻遭反嗆：「以年齡判斷沒有體力，正確嗎？」緊接不斷輸出觀點，如年輕人可能患有心臟病，單憑肉眼觀察無法辨別，而老人實則身體強壯、健康無恙等假設，強力辯證皆令作為「正義魔人」的新垣結衣啞口無言。

男女主二人該段爭議點直接點出「隱性需求」，言下之意即為一般肉眼看不見的身體疾病，因此需要或不需要，實在難以單憑外觀進行判斷。另，捷運博愛讓座同時拋出社會對於「原始定義」的問題探討，回溯讓座最初根本，原僅出於人情溫暖的真善美舉動，後來卻因社會規範以及普世大眾的價值，逐漸演變為博愛座上的乘客只能是老、弱、婦、孺，一種狹隘的刻板印象。

事實上，所有的價值倡導皆為效率主義，人於倡導任何價值時，皆難以清楚作出具體個案的判斷。最終回歸至「讓座」核心本質： 你看見一位年近60歲的老人上車，但老人看上去仍身體健壯，而你此時無病無痛，讓出座位是因為「愛心使然」，還是出於「社會壓力下的從眾行為」？