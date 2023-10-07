主持人陶晶瑩去年創立麻辣燙品牌「辣杯杯」，引來不少粉絲和藝人好友捧場，昨(6日)卻傳出位於百貨公司美食街的實體餐廳熄燈，但線上販賣通路仍持續經營，她受訪坦言最大的問題就是請不到工作人員，有網友好奇相較於陶晶瑩餐廳撤櫃，為何《棒棒堂》的阿緯（劉峻緯）旗下餐廳不斷展店？陶晶瑩親回網友：「就是他有宿舍啊」

陶晶瑩去年進軍餐飲業開設麻辣燙餐廳，她多次親力親為到現場巡視並在網上回應客人疑問，引發許多話題，昨卻傳出餐廳撤櫃，她表示不是低調退出，先前已經在官方臉書宣布，主因則是找不到人手幫忙，「台灣缺工，我身邊很多年輕人都不願意進廚房，尊重他們的選擇」，並表示最後百貨業者出面挽留，本來願意幫忙找員工，但到合約到期前人手仍未齊，只好宣布關閉。

陶晶瑩回覆網友。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

陶晶瑩昨出席活動表示，他們已經盡力找人，開出加薪條件還是沒什麼人願意留下，加上百貨抽成遠比大家想得兇，一切都是心有餘而力不足，只能把主力放回電商平台，她也在網上回應留言，有人說：「阿緯點點心一直在展店」，她回應：「就是他有宿舍啊！」，另有人表示：「現在人工難找，如果薪水沒有比一般高，大家真的很難選擇找餐飲業工作的」，陶晶瑩強調：「我們已經提高了，還是找不到人⋯⋯⋯」。

更有網友說：「陶子姊！電商！辣杯杯可以做成調理包，這樣我們中部的朋友就能訂購了」，釣出她重申：「一直都有啊！」而阿緯2015年拿下點點心的台灣代理權，隔年和中菲行國際物流創辦人千金錢文儀結婚，事業家庭兩得意，2017年他受訪表示希望可以讓許多家鄉在北部以外的年輕工作同事可以放心在台北工作，便砸下百萬選了間採光好的地方作為員工宿舍，面積約有百坪，並霸氣表示做餐飲業最需要大量的工作人員和港點師傅幫忙，因此對員工好是必須的，否則無法吸引更多人才到位幫忙。