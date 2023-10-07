中華女子卡巴迪隊今天贏來本屆杭州亞運會最重要的一場賽事，那就是同樣尚未嘗到敗績的印度隊爭奪金牌，雙方經過30分的激烈拚鬥之後，中華隊一度超前，可惜最終仍以25比26飲恨落敗，不過銀牌仍創造歷史。

中華女將這次在分組預賽首戰就遭遇卡巴迪運動發源之地印度隊，雙方激戰之後戰平握手言和，女將們隨後又擊敗泰國和南韓，分組預賽2勝1敗，而印度同樣是2勝1敗，不過在比較淨勝分之後印度取得分組第一的資格晉級四強，中華女將則是分組第二晉級，追平了上屆成績。

中華隊在四強賽碰到上屆冠軍伊朗，但女將們非常爭氣，並且絲毫沒有畏懼，上半場結束就已取得雙位數領先優勢，最終以35比24勝出，闖進金牌戰的同時也創下了紀錄。

今日中華女將再戰印度隊，上半場雙方拚鬥得非常激烈，中華隊在一次圍捕的時候沒能封鎖住對手後退路線，導致一次3人出局而失掉3分，上半場9比14落後5分。

比賽來到下半場，中華隊連得4紛將落後分數縮小至3分差距，並且在一次申訴中再得1分，14比16。可惜隨後中華隊連丟3分，再次落後到5分，所幸印度隊被裁判抓了犯規失掉2分，中華隊士氣大振讓印度隊選手全部出局得到2分激勵分，一口氣得到7分，21比19逆轉超前，也是整場比賽第一次取得領先優勢。

比賽剩下最後1分46秒雙方戰成23平手，印度隊進攻碰觸到中華隊選手得到1分超前，此時場上時間剩下1分32秒，中華隊進攻得分追平，可惜中華隊緊接著申訴失敗後失1分，最終25比26、1分之差飲恨落敗，在些許爭議中屈居銀牌。