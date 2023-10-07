《證交所》巨漢系統撤回上市申請 10:272023/10/07 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巨漢系統(6903)今年7月31日申請股票上市，公司基於未來長期整體業務經營策略，並考量近期資本市場環境，向台灣證券交易所自行撤回申請上市案。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證交所》率先表態 保瑞今申請轉上市 宸曜11月掛牌 AI邊緣運算明年更旺 《電零組》台達DeltaGrid能源管理系統 獲資安認證 #巨漢 #系統 #撤回 #證交所 #上市申請 也許您會感興趣 推薦閱讀 投資人年輕化 小心最容易爆違約的五大情境 17:262023/10/05 財經 《電零組》系統電9月營收月增15.43% 第4季有望續揚 17:492023/10/04 財經 證交所審議通過了！世界健身-KY獲准上市 18:592023/10/04 財經 《綠能環》泓德能源與全家合作 首家光儲充整合系統示範店台南誕生 16:192023/10/03 財經 友達併購BHTC TrendForce盤點4大助益 17:492023/10/03 財經 邊打邊賣！印度空軍：如期接收俄羅斯S-400 20:382023/10/06 軍事 新北青農管理農場有創意 設智慧控溫獲獎受國際肯定 12:042023/10/04 生活 系統電9月營收寫下歷史同期次高 17:032023/10/04 財經 《半導體》日月光推IDE提升封裝設計效率 週期最高可縮短50% 17:292023/10/03 財經 巨漢今向證交所撤回股票上市案 19:322023/10/06 財經 建德工業自5日起得為融資融券交易 18:432023/10/04 財經 華紙攜手永豐餘 推動造紙AI化獲獎 18:132023/10/03 財經 AI生成法院判決引擔憂 司法院稱只做這件事 10:542023/10/05 政治 特斯拉人工智慧機器人Tesla Bot現身台灣 進駐四體驗中心 12:282023/10/03 財經 南亞永續品牌「餘創SAYA」攜手國際品牌 打造2026 FIFA世足賽球衣 17:562023/10/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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