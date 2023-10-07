就在倒數十幾秒時，螢幕上亮起紅燈，原本還在等待進一步消息，現場傳來「發射取消」的訊息。（王惠慧攝）

太空中心主任吳宗信指出，靜待亞利安公司查明原因，及通知重新發射時間。（王惠慧攝）

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者衛星」，原訂台灣時間7日上午9點36分，將從圭亞那太空中心（CSG），搭乘亞利安公司的Vega火箭升空，然而就在倒數十幾秒的階段，ESA織女星火箭發現異常狀況，因此發射任務取消，太空中心主任吳宗信指出，取消實屬常見，靜待亞利安公司查明原因，及通知重新發射時間。

今早包括國科會主委吳政忠、太空中心主任吳宗信、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安等人都到太空中心國家太空中心10樓衛星操控中心，參加獵風者衛星發射觀禮活動，現場也有媒體進行直播，行政院長陳建仁也透過影片，祝福獵風者順利升空。

然而就在眾人屏息以待，倒數十幾秒時，螢幕上畫面突然有幾項亮起紅燈，現場轉播原本在等待進一步通知，卻突然傳來「發射取消」的訊息，接著貴賓們也陸續離開。

太空中心主任吳宗信在稍微了解狀況後，也在直播現場表示，獵風者衛星目前安全無虞，他也說「好事多磨，」經常會有這樣的狀況，最後在發射倒數十幾秒的階段卡關，認為應該是有訊號異常，詳細的真正原因太空中心也會積極地跟亞利安公司進一步了解，重新發射日期也靜待通知。

談到最後一刻臨時取消的狀況，吳宗信說，火箭超過十萬個零件，各位可想像，組裝十萬個零件，零件間彼此的協調合作，甚至只要一個螺絲出問題，在飛行上就是很大的風險，所以有非常多的感測器，隨時反饋狀態，這也是不能冒險的。

會後被問到發射取消的原因，吳宗信回應，現在原因還不是很清楚，不過不是衛星，可能是發射場或火箭，在倒數程序到十幾秒時，有些訊號異常，所以他們為了安全起見，還是先取消，進一步查明原因當中，靜候亞利安公司的通知。

任務取消的情況常見嗎？吳宗信表示，在整個發射衛星載具，這是很正常，因為火箭裡大概有接近快十萬個零件組合在一起，所以非常多的感測器等，包括地面發射場的火箭、衛星上，所以發生這樣的狀況是常常看到的，所以「做這個心臟要夠大」。

至於預計什麼時候重新發射？吳宗信則表示，現在還不是很清楚，但原來的預備時間是明（8）日，這原因很清楚馬上找到的話，有可能是明天，但現在還不確定。