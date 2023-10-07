響尾蛇卡洛轟出全壘打。（美聯社資料照）

大聯盟公布年度打擊大獎「漢克阿倫獎」入圍名單，大谷翔平有機會成為史上首位得獎的亞洲打者。這個獎項創設於1999年，紀念偉大的黑人全壘打王漢克阿倫（Hank Aaron），以前都是漢克阿倫親自頒獎，他已於2021年去世。獎項評選70%來自球評和媒體成員，30%來自球迷投票，大谷是今年人氣王而擁有一些優勢。

美聯的入圍者包括太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、塔克（Kyle Tucker）、光芒迪亞茲（Yandy Díaz）、遊騎兵賈西亞（Adolis García）、席格（Corey Seager）、西曼（Marcus Semien）、洋基賈吉（Aaron Judge）、水手J-Rod、大谷翔平。

漢克阿倫是全壘打王，這個獎項歷屆得主幾乎都有40轟以上，美聯首屆得主是44轟的曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez）。名人堂球星吉特（Derek Jeter）是異類，他曾經以14支全壘打就獲獎。去年得獎者是62轟的賈吉，由於大谷是本季美聯全壘打王，其餘打擊數據都很高，獲獎希望濃。

國聯入圍者有勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、歐森（Matt Olson）、馬林魚阿萊斯（Luis Arraez）、小熊貝林傑（Cody Bellinger）、道奇貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、響尾蛇卡洛（Corbin Carroll）、費城人哈波（Bryce Harper）、教士索托（Juan Soto）。

歐森本季54轟榮登國聯全壘打王，不過整體打擊數據最華麗的是小阿庫尼亞，他還繳出前無古人的41轟73盜，另外台美混血球星卡洛也是25轟54盜的「跑轟高手」。