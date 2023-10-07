新竹市長高虹安日前接連爆出多起負面新聞，包括坐名車、住豪宅，以及「好朋友」李忠庭涉嫌干預市政。同時豪宅「回建築」房東林美滿由於具有建商背景，名嘴李正皓還質疑其和寡婦樓都更案有牽扯。《鏡新聞》昨（6）日報導，林美滿正是由聯電榮譽董事長宣明智家族引介給高虹安的。

據《鏡新聞》報導，李忠庭花5萬元租的豪宅回建築，房東林美滿遭質疑與建商有關，宣明智兒子宣昶有發言人璩美鳳證實，「我們為新竹發展跟竹科成長，當然用各種力量力挺市長，引介商界、企業界跟房地產界，這是一定的，而昌益建設是我們新竹的非常有代表性的優秀企業。」

不過針對外界質疑新竹市政府和建商有對價關係，璩美鳳也在訪談中強調，「年輕的市長沒有經驗，容易犯錯正常，我們要給年輕人機會，同時也要用更嚴格的方式來進行監督。」

至於被新竹市議員劉崇顯指控為「高友友」，璩美鳳則稱，「所有的聯繫跟互動，既然支持當然不會斷聯絡，當然也有一些溝通跟互相討論，這是很正常的。」

針對寡婦樓都更案，高虹安也有出面澄清，強調該案前市府任內即已啟動都更前程序，特定名嘴的指控完全子虛烏有！