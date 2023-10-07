泰國曼谷暹羅百麗宮3日發生槍擊案，造成2死5傷的慘劇，事發當下也在現場的女星盛平，在歷劫歸來之後，她除了透露當下生死交關的經歷之外，也分享5個保命步驟。

盛平凌晨發文表示歷經劫後餘生後，終於有勇氣跟大家分享一件事，指出曼谷暹羅百麗宮發生槍擊案時，自己就在現場，她表示跟友人正在用餐時，耳邊傳來槍響，便立刻蹲在桌子底下，慢慢朝廚房方向移動，由於槍聲不曾停過，所有人都繃緊神經，不敢發出任何聲響，約莫15分鐘後，工作人員示意要大家逃出去，所有人便以最快速度衝出餐廳，直到跑到停車場後，才意識到終於成功逃脫。

歷劫歸來之後，盛平也分享五大保命關鍵，她表示發生這種狀況時，首先就是先蹲下，並開始找掩蔽物，接著要保持安靜，像是大家在逃難時，完全沒有發出任何尖叫聲，以防會被槍手找到，而整個過程一定要保持冷靜，才能夠讓大腦思考，以便能聽到重要指令，此外，切記絕對不要落單，否則不僅造成更大的心理壓力，還容易成為槍手目標，接著就是在心中禱告，試圖平復自己的情緒。

眼見她平安歸來，網友紛紛留言關切：「一切平安！還好有冷靜以對」、「太可怕了！一輩子都忘不了⋯人沒事平安就好」、「一切平安就好，能把事情說出來就是恢復的第一步。給你一個大大的擁抱」、「真的會腦袋斷線耶，還能完整的記起經過真是太佩服了」。