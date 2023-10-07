美國司法部表示，一名前美國陸軍中士今天因企圖提供機密資訊給中國而被逮捕。

法新社報導，29歲的施密特（Joseph Daniel Schmidt）2015年到2020年服役於陸軍情報單位，他被控持有國防資訊並企圖送交中國。

美國司法部表示，施密特退役後，將國防資訊提供給中國駐土耳其領事館和中國安全部門。

施密特在華盛頓州的路易－麥科得聯合空軍基地（Joint Base Lewis-McChord）第109軍事情報營服役時，接觸得到機密和最高機密資訊。2020年3月，他前往香港，在當地「繼續提供機密資訊給中國情報單位」。

美國司法部表示：「他涉嫌持有一套能進入安全軍方電腦網路的裝置，並提供這套裝置給中國當局，協助他們進入這類網路。」

施密特一直住在中國，主要待在香港，直到今天返美，他一抵達舊金山就被逮捕。

代理美國聯邦檢察官高曼（Tessa Gorman）說：「我國軍人宣誓捍衛國家和憲法…在此情況下，這名退役軍人涉嫌採取的行動令人震驚，他不僅企圖提供國防資訊，還提供能幫助外國對手進入國防部安全電腦網路的資訊。」

施密特可能面臨最長20年的有期徒刑。

美聯社報導，美國聯邦調查局（FBI）為此案提出一份聲明，內容引述施密特寫給姊妹的電子郵件，他寫道，他離開美國是因為不認同美國的一些政策。

他在郵件中寫道：「我不常聊這些，但我在陸軍服役時，得知美國政府一些亂七八糟的事情，我覺得住在美國已不安全，也不想再支持美國政府。」

FBI特別探員陶爾（Brandon Tower）在聲明中說，施密特曾寄電郵給兩家中國國有企業，其中一家是中國航天科工集團有限公司的子公司，這家企業專門生產情報蒐集軟體工具。

陶爾說，施密特握有一把可進入陸軍機密資訊網路和相關資料庫的「秘密網際網路協定路由網」（SIPRNet）加密金鑰，他主動交出金鑰，還建議用來進行逆向工程，協助中國進入這個網路。

聲明提到，施密特在寫給企業的電郵中寫道：「此招在情報圈以外極為罕見，如果運用得當，可提升中國進入SIPRNet的能力。」聲明沒有提及中國國有企業或中國安全部門方面的任何回應。

兩個月前，也有2名美國海軍因涉嫌替中國刺探情報而被捕。

在聖地牙哥（San Diego）兩棲攻擊艦「艾薩克斯號」（USS Essex）上服役的魏金超（Jinchao Wei，音譯）涉嫌交出數十份文件、照片和影片，內容詳述了船艦行動及系統。

在洛杉磯附近一座海軍基地服役的士官趙文衡（Wenheng Zhao，音譯）也涉嫌替中國刺探情報，為時近兩年。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1121007