一名女網友分享，她上個月底才剛生下寶寶，最近約了高雄一間算命堂想替孩子算命取名，沒想到卻被雷到爆，算命師念了20個老土到不行的名字，就要她匯款結帳，她追問寶寶批命的事宜後，對方態度超差地「詛咒」寶寶，說他以後的生活會不順遂，讓她崩潰在在床上爆哭10分鐘，引起網友熱議。

一名女網友近日在Dcard上分享，她上個月底才剛生下寶寶，還在努力適應媽媽的身分，身體也還處在恢復期，身心狀態不是很穩定，近日看到高雄某算命堂的DM寫著「名字20組+寶寶批命+免費成人算命」的方案，總共2000元，她認為價格還可以就打電話預約了，沒想到卻被雷到體無完膚。

女網友表示，到了約好的那天，算命老師遲到5分鐘才出現，接著就說一堆專業術語推薦了幾個適合寶寶用的字，然後列出了20個建議的名字，但她和老公看了覺得很老土，怎料算命老師念完一長串的名字以後就直接開口要求原PO匯款，然後就直接把電話掛了，完全沒有替孩子批命、大人算命。

女網友指出，她傳訊息給算命師，對方才說替大人算命要額外預約，接著就態度很差的打電話過來說「所以你想聽寶寶的命格是不是？」接著算命師就說「你兒子個性木訥不會說話，以後不是讀書的料、會吃苦、桃花都是爛桃花、跟爸爸關係會不好、14歲之前會血光破相巴啦巴啦！」說完就留下一句麻煩匯款，就掛電話了。

女網有崩潰地說，對方的態度真的很糟糕，然後一長串的話，還沒有一句是好話，讓她感覺超級侮辱，也覺得對方是故意在詛咒她的孩子，導致她最後情緒失控，在床上放聲大哭了10分鐘，氣自己反應太慢，沒有嗆對方不准說兒子壞話；也氣自己隨便在網路上看到推薦就找這家算命堂來算，更氣兒子被欺負了，她還要乖乖給錢。

貼文引起網友討論，「給子女取名是爸媽給出的第一份禮物，建議不要因為迷信恐懼等原因把這份禮物交給只想賺家長迷信錢的人決定」、「我家鄰居阿公是知識分子+算命師，他都說父母親取的名字，就是最好的名字」、「問題源頭是迷信」、「哪間算命啊？這也太扯了吧！」

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