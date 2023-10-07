最近YouTuber我是老爸直播說自己有腦瘤，其實在幾年前，年僅41歲的知名資深名模王亭又，在公司開會開到一半時，突然因劇烈頭痛暈倒，送醫時已經腦死，經過緊急搶救仍宣告不治，經確認為腦動脈血管瘤破裂（Ruptured Aneurysm）。

更早之前，媒體曾報導一名50歲、有高血壓史的女性，與好友於晚上到KTV唱歌，在飆高音後突然出現劇烈頭痛、脖子僵硬、噁心、嘔吐等現象，急診就醫檢查後，也確診為腦動脈血管瘤破裂且合併蜘蛛膜下腔出血。

新光醫院外傷科科主任陳慶霖指出，腦動脈血管瘤就像一顆不定時的炸彈，棘手的是，由於腦動脈血管瘤破裂之前不會有症狀，很難及早發現，但又隨時可能會要人命，令人防不勝防。

如果已確認腦內有腦動脈血管瘤，由於在爆破前通常沒有症狀，只有少部分患者會有些微的出血情況，或者曾於1周前就出現輕微頭痛，但多半並不自知。

患者經常的主述如下：頭部有如爆炸般的劇烈疼痛感，也有患者合併頸部僵硬、噁心、嘔吐等等症狀，因此，若有這些現象，有可能是腦動脈血管瘤破裂了，請盡速就醫。

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