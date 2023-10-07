國慶連假首日，國民黨總統參選人侯友宜7日南下台中，一早就到后里區后里森林公園參加健走活動，支持者見到侯友宜現身搶著握手、合照，侯友宜在台上致詞時，高喊「中華民國生日快樂！中華民國萬歲！」，侯要現場民眾放大聲喊，喊到老天都能聽見。

「侯友宜，凍蒜！」健走活動開跑前，台下支持者熱情相挺，侯友宜在同黨立委楊瓊瓔、市議員陳本添、張瀞分、邱愛珊等人陪同下，出席健走活動，侯逐一與現場民眾握手，要大家開心走、越老越要動，「作伙拚健康！」。

國民黨總統參選人侯友宜上台致詞指出，他一進場就被國旗包圍、很感動，也要大家記得「中華民國、雙十國慶日快樂」、「我們的國家就叫中華民國」，在中華民國生日的前夕，大家為愛國家、守護國家安全，齊聚一起，現場大家合唱中華民國頌。

侯友宜指出，他當新北市長時，每逢十月份新北市跟台北之間的橋，國旗只有插到一半，但台北市長蔣萬安在上任時就送他一份禮物，例如，中興橋跟華翠大橋間的國旗就連接一起，讓他很感動。

侯友宜出席后里區「歡喜來作伙、義旗向前走」全民健走活動時，他說到各地聽聽小市民心聲，就是「動健康」，呼籲民眾站出來慶祝國家生日、連結愛國心，一起祝福中華民國生日快樂。