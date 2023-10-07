鄒姓男子於2006年因感情糾紛，糾眾開槍掃射、打死21歲張姓女子，其中，供槍並開槍的余姓男子當時只開1槍還卡彈，事後逃亡大陸17年。今年2月，余男見當年該案同夥都已服刑完畢，不想再躲藏，搭機返台一落地就被捕，雄檢偵結後依殺人罪起訴，並聲請不適用國民參與審判，法官審酌余男及辨護人意見後，同意檢方聲請。

當年鄒男聚集3、40名不良分子組成「土庫幫」，專門持槍圍事收保護費，鄒男平常會將3把制式手槍及數發子彈交給旗下余男、洪男保管。2006年7月，「土庫幫」中的劉姓男子因男女感情問題，與另名男子爭風吃醋，相約在高雄市「海洋之星」附近貨櫃屋談判，余男、洪男也帶槍彈前來支援。兩派人馬一見面就爆發衝突，持槍互開，混亂中各自乘車散去。

隔天凌晨，雙方又相約「輸贏」，地點選在高雄縣大社區觀音山，當時土庫幫提早抵達，人員埋伏在四周，待對方人馬驅車趕抵，直接開槍掃射。余男、洪男當時直接朝對方陣營開槍，余男只開1槍就卡彈。混亂中，對方陣營車上的張女被1槍貫穿頭部當場慘死，余男、洪男把槍丟給同夥後，雙雙潛逃至大陸。警方也在事後大舉掃蕩，鄒男等人紛紛落網。

鄒男與參與槍戰的多名幫眾被判3年至14年定讞，日前均已服刑完畢出獄，余男、洪男則被檢方發布通緝。今年2月14日航警發現，入境資料顯示余男為通緝犯，當場逮捕他，余男強調，當年僅開1槍還卡彈，卻為此得在大陸躲藏17年。眼看當年共犯都已服完刑，決定放棄逃亡，回台面對審判。

檢方偵結後依殺人罪將他起訴，並認為該案預估審理期日需達9天，加計選任期日及評議，可能會超過2周，對於國民法官負擔過重，且考量國民法官法立法精神為集中迅速審理，但從調查證據開始到評議日已相隔10日，每位國民法官未必仍保有證據清晰印象及新鮮度，而造成評議資訊的落差及失焦，顯然無法達到國民法官法所欲追求的集中審理及充分討論效果，聲請裁定不行國民參與審判。

余男和律師也認為，該案調查證據包含人證、書證、物證繁多，預估花費時間甚長，造成國民法官於評議時對證據掌握度有失焦、記憶淡化之慮。

法官認為，該案審理程序傳喚到庭證人共14名，每位證人欲證明待證事實不盡相同，且距案發時已相隔17年，調查書證合計多達67項，其中整合證據說明書也高達6份，顯見本件確屬案件情節繁雜，對於國民法官精神及體力上均造成重大負擔，因此同意檢辯雙方看法，裁定本案不行國民參與審判，可抗告。