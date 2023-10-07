數據顯示，前十五名降價榜中降價占比最高的品牌是三星，降價最多的是三星Galaxy Z Fold4(1TB)，單月降價達8600元，累積降幅最大的是Galaxy S22 Ultra(512GB)，總降價金額高達17,410元，另外，9月降價金額第二高的是Galaxy S23 Ultra(1TB)，降價6000 元，而Galaxy Z Flip4(256GB)總降價金額亦達13,598元。

在本次榜單中，萬元以下的中低階手機小米Xiaomi 12及POCO X5全規格也都進了降價榜，最低入手價4890元，而OPPO也持續跌價中，Reno10降價至萬元內起跳，A98同樣萬元有找。

本次揭曉的榜單中，比較特別的是9月底才開賣的iPhone 15，儘管四款系列機型在通路預購量都較前代翻倍，但卻發現iPhone 15機型降價特別快，包括iPhone 15的128GB、512GB機型都有進榜，降幅分別1110、1510元，至於人氣王Pro機型因供不應求，價格並沒有受到影響，目前仍有多數預購果粉尚未領機。