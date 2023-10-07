曾格爾因爬多座險峻的大山而成名，但去年遭「公關界強人」岳啟儒控告侵害配偶權，求償200萬元，昨（6日）士林地院審理後，認定曾格爾侵害岳女的配偶權，判賠償30萬元，可上訴。藝人賈永婕、郁方得知消息，都在社群力挺好友岳啟儒。

岳啟儒得知勝訴後，在臉書粉專發文：「感謝司法還我公道，所有賠償金額我會捐給婦女相關公益慈善團體（確認團體與援助計劃後會立即公佈），讓這件事有更正向的意義。」而曾格爾的父親曾國良對於判決結果，回應：「30萬賠一賠啦，不上訴了，等拿到單子會去繳，爸爸埋單！」但補充他的言論不能代表女兒。

賈永婕得知岳啟儒勝訴，6日在臉書轉發好友的聲明並寫下：「正義之聲！謊言無法掩蓋事實！我的好友你真的為社會帶來最良好的示範！」看到網友疑惑曾格爾該不會是「法院認證小三」，賈永婕直言：「正字號」還附一個放炮的貼圖。另一名網友則留言岳啟儒的丈夫應也要得到教訓，賈永婕回應：「會的，讓我們看戲去！看下去啦，我手殘！」

賈永婕認同曾格爾是法院認證的小三。（圖／FB@賈永婕）

郁方今（7日）也在臉書粉專為岳啟儒喝采，「這是所有進入婚姻前必須具備的勇氣，面對生活大小事的推磨挫折，面對大風大浪時的冷靜智慧，《一人份的勇氣》會是最明亮的一盞燈；這一年來，啟儒的勇氣背後是多少心酸，不言自明，看盡多少毀三觀的醜惡嘴臉，仍然堅持做對的事，我的朋友我驕傲。」