25歲大陸男星蔡徐坤參加節目《偶像練習生》以第一名出道，並成為「NINE PERCENT」隊長，今年6月爆出和C女一夜情並要求女方墮胎，但蔡徐坤發聲明指出雙方是你情我願，不存在強制墮胎。昨(6日)晚間他在馬來西亞復出開唱，他在台上跟粉絲聊真心話，表示大家都是人、他也是，「我也是人呢，我也有需求，我也有我的喜好，我也有很多可能你們不了解我的一面對不對？」掀起網友討論。

蔡徐坤6月底陷入桃色緋聞，7月中在新加坡舉行演唱會後就神隱，有粉絲透露蔡徐坤在現場喊話：「抱歉！讓你們擔心了！」而他所參加的節目片段全被刪除，昨晚他在馬來西亞吉隆坡復出舉行演唱會，唱到一半他在台上表示：「不管你們做什麼，然後只要是你喜歡的，我都在默默的支持你，不管你做什麼，只要是你喜歡的我都支持」。

蔡徐坤接著話鋒一轉說：「應該要應該要去大膽一點，然後去做想做的事情，我們都是都是人嘛，所以，我也是人嘛，我有需求，我也有我的喜好，我也有很多可能你們不了解我的一面對不對？」網友見此吐槽說：「我談戀愛，我讓女孩懷孕，我讓她打胎，我媽裝監控，但我還是一個好男孩子」、「可是他不是談戀愛，他是一夜情啊」、「需求這兩個字他是怎麼說的出口的」、「有需求理解，不帶套不理解」。

蔡徐坤發聲明否認逼C女墮胎。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）

今年6月，「推理君江小宴」爆出蔡徐坤疑似和C女認識當晚便發生關係，C女一個月後發現懷孕，蔡母聯繫C女討論賠償的同時，還在C女家門口安裝針孔，並且派私家偵探跟蹤C女，而蔡徐坤沉默8天後發聲明否認，表示2年前和C女交往過，但兩人你情我願，女方並非未成年，也沒有強制墮胎，此後會更加嚴格約束自己的言行，「也請大家尊重和保護當事人特別是C女士的個人隱私」，將對不實謠言提告。